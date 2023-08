Επιτυχής ολοκλήρωση δοκιμών για το νέο σύστημα διανομής αντιμέτρων EW του Ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού από την Elbit Systems

Το νέο σύστημα διανομής αντιμέτρων DESEAVER MK-4 4ης γενιάς θα εγκατασταθεί από την Elbit Systems στα πλοία του Ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού

H Elbit Systems και το Ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό ολοκλήρωσαν με επιτυχία μια σειρά δοκιμών για το σύστημα αντιμέτρων DESEAVER MK-4 (CMDS) στα πλοία του Ισραηλινού Ναυτικού. Οι δοκιμές αξιολόγησαν την ικανότητα του νέου συστήματος ναυτικού Ηλεκτρονικού Πολέμου (EW) να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε σύνθετα σενάρια επίθεσης πυραύλων, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης αντιπερισπασμών από πολλούς εκτοξευτές έναντι πολλαπλών ταυτόχρονων απειλών.

Το DESEAVER MK 4 αποτελεί ένα σύστημα αντιμέτρων 4ης γενιάς με πλήρη ισχύ δυνατοτήτων soft kill αντιπυραυλικής άμυνας, ως μέρος της Ενσωματωμένης Σουίτας Ηλεκτρονικού Πολέμου (IEWS) της Elbit Systems. Τα ISTAR και το IEWS της Elbit είναι επίσης λειτουργικά συμβατά τόσο με το Ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό, όσο και με άλλες ναυτικές δυνάμεις.

Το σύστημα DESEAVER MK 4 παρέχει περιμετρική προστασία έναντι πολλαπλών απειλών από πυραύλους που προέρχονται ταυτόχρονα από διαφορετικές κατευθύνσεις. Το σύστημα συνίσταται από πολλούς εκπαιδεύσιμους και σταθεροποιημένους εκτοξευτές που είναι ικανοί για γρήγορη και ακριβή τοποθέτηση και εκτόξευση αντιπερισπασμών που επιλέγονται από τους αντιπυραυλικούς αλγόριθμους. Το σύστημα χρησιμοποιεί μια σειρά παθητικών και ενεργών αντιπερισπασμών. Τέλος, όπως και οι προκάτοχοί του, το σύστημα DESEAVER επιτρέπει την πλήρη ενσωμάτωση με άλλα συστήματα μάχης πλοίων.

Ο Oren Sabag, Γενικός Διευθυντής της Elbit Systems ISTAR & EW, σημείωσε για το νέο σύστημα: «Είμαστε περήφανοι για τη συνεχή συνεργασία μας και την υποστήριξη του Ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού. Η επιτυχής ολοκλήρωση των δοκιμών αποδεικνύει περαιτέρω την αξιοπιστία της τεχνολογίας μας και των προηγμένων δυνατοτήτων προστασίας που προσφέρει ενάντια σε νέες και εξελισσόμενες απειλές».

Σχετικά με την Elbit Systems

H Elbit Systems Ltd. αποτελεί μια διεθνή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων άμυνας, εσωτερικής ασφάλειας και εμπορικής φύσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Εταιρεία, η οποία περιλαμβάνει την Elbit Systems και τις θυγατρικές της, δραστηριοποιείται στους τομείς της αεροδιαστημικής, σε συστήματα ξηράς και ναυτικού, διοίκησης, ελέγχου, επικοινωνιών, υπολογιστών, παρακολούθησης πληροφοριών και αναγνώρισης (“C4ISR”), μη επανδρωμένων συστημάτων αεροσκαφών, προηγμένων ηλεκτρο-οπτικών , ηλεκτρο-οπτικών διαστημικών συστημάτων, σουίτες EW, συστήματα νοημοσύνης σήματος, συνδέσμους δεδομένων και συστήματα επικοινωνιών, ραδιόφωνα, συστήματα και πυρομαχικά που βασίζονται στον κυβερνοχώρο. Η Εταιρεία επικεντρώνεται επίσης στην αναβάθμιση των υφιστάμενων πλατφορμών, στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την άμυνα, την εγχώρια ασφάλεια και τις εμπορικές εφαρμογές και την παροχή μιας σειράς υπηρεσιών υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων εκπαίδευσης και προσομοίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://elbitsystems.com/

