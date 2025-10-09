Εποχική γρίπη: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν φέτος

Με την έλευση του φθινοπώρου και τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, αυξάνεται ο κίνδυνος εξάπλωσης της εποχικής γρίπης, μιας λοίμωξης που κάθε χρόνο προσβάλλει χιλιάδες ανθρώπους, ιδιαίτερα εκείνους με ευάλωτο ανοσοποιητικό σύστημα. Ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης παραμένει ένα βασικό μέσο προστασίας της Δημόσιας Υγείας μειώνοντας τον ετήσιο αριθμό εισαγωγών στα νοσοκομεία εξαιτίας της.

Το εμβόλιο πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο λόγω της συγκεκριμένης διάρκειας προστασίας από τα στελέχη του ιού της γρίπης. Σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η ανάπτυξη του εμβολίου του νέου έτους περιέχει αδρανοποιημένα αντιγόνα επιφανείας του ιού της γρίπης με βάση τα καταγεγραμμένα κυκλοφορούντα στελέχη του προηγούμενου έτους.

*Γράφει η Δρ. Σταματούλα Τσικρικά, Πρόεδρος Ομάδας Προαγωγής Υγείας και Διακοπής Καπνίσματος Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Secretary of UEMS Pneumology Section, Πρόεδρος Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας