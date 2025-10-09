Ενημέρωση & Πρόληψη | Δράση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την Ψυχική Υγεία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιείται δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού, στην Πλατεία Πετρινού, στο κέντρο της Τρίπολης. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, στο πλαίσιο των στοχευμένων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της πρόληψης και την προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού καθώς και την ενημέρωση γύρω από τις ψυχικές ασθένειες και την κινητοποίηση προσπαθειών για τη στήριξη της ψυχικής υγείας.

Στη δράση συμμετέχουν ο Δήμος Τρίπολης, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Τρίπολης, το Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης, η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, η ΑΜΚΕ «Αμάλθεια», η ΑΜΚΕ «Ξένιος Ζευς» και το Ινστιτούτο Υγιούς Γήρανσης «Μέντωρ».

Κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης αποτελεί το: «Πρόσβαση στις Υπηρεσίες -Διασύνδεση με τους Φορείς» αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης πληροφόρησης, τονίζοντας ότι όλοι έχουν το δικαίωμα στην υψηλότερη δυνατή ψυχική υγεία και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο οποίος αποσκοπεί στη συνεχή ενημέρωση των πολιτών και στη διαμόρφωση ενός κοινωνικού περιβάλλοντος που θέτει την υγεία στο επίκεντρο των πολιτικών και συλλογικών προτεραιοτήτων.