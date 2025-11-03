Erasmus+ στο Γυμνάσιο Παραλίας Καλαμάτας: μια εβδομάδα συνεργασίας, πολιτισμού και φιλίας

Στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής νέων Erasmus+ «Challenge the Future IV», το Γυμνάσιο Παραλίας Καλαμάτας φιλοξένησε 26 μαθητές/τριες και 4 youth workers/facilitators από τη Σλοβενία και την Ισπανία από τις 25 έως τις 31 Οκτωβρίου 2025. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν και 12 μαθητές/τριες της Β΄ και Γ΄ τάξης του σχολείου μας, μέλη του Ομίλου Ρητορικής. Στόχος του προγράμματος ήταν η κατανόηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και η καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσα από δημιουργικές και βιωματικές δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με δραστηριότητες γνωριμίας και το παιχνίδι του «Μυστικού φίλου», που συνέβαλαν στη δημιουργία θετικού κλίματος και οικείας ατμόσφαιρας μεταξύ των μαθητών/τριών. Ακολούθησαν βιωματικά εργαστήρια για τις κοινές αξίες των ευρωπαϊκών λαών, την καθημερινή ζωή και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των τριών χωρών, με δημιουργική αποτύπωση σκέψεων, εθίμων και παραδόσεων. Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν, επίσης, και στο αγώνισμα των διττών λόγων, με θέμα: «Η συμβολή των νέων στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού μέλλοντος».

Οι φιλοξενούμενοι παρακολούθησαν τη σχολική γιορτή και τη μαθητική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η εμπειρία αυτή τους έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά πώς οι νέοι στην Ελλάδα συνδέονται με την ιστορική μνήμη και την αξία της ελευθερίας.

Ξεχωριστή στιγμή της εβδομάδας αποτέλεσε το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού στην πόλη, που οργανώθηκε από τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας, Ραβάνη Ιωάννα και Αργυροηλιόπουλο Γιώργο. Οι μαθητές/τριες, χωρισμένοι σε μικτές ομάδες, ανακάλυψαν σημεία πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, από το Πάρκο Σιδηροδρόμων έως την Πλατεία 23ης Μαρτίου. Η δράση συνέβαλε στην καλλιέργεια συνεργασίας, παρατηρητικότητας και ουσιαστικής επαφής με το φυσικό και αστικό περιβάλλον.

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα είχαν και οι πολιτιστικές βραδιές των τριών χωρών. Μέσα από μουσικές, χορούς και γεύσεις, οι μαθητές/τριες δημιούργησαν ένα πλούσιο μωσαϊκό πολιτιστικών στοιχείων, ενισχύοντας το πνεύμα της διαπολιτισμικής προσέγγισης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν, επίσης, εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Αρχαία Μεσσήνη, το Κάστρο της Μεθώνης και την Πύλο, όπου οι μαθητές/τριες αξιοποίησαν ψηφιακά μέσα και φύλλα εργασίας, για να γνωρίσουν την ιστορία και το φυσικό τοπίο της Μεσσηνίας μέσα από βιωματική μάθηση.

Κατά το κλείσιμο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε μια δράση αναστοχασμού σε σημεία ενδιαφέροντος της πόλης. Οι μαθητές/τριες, χωρισμένοι σε ζευγάρια από διαφορετικές χώρες, πήραν συνέντευξη ο ένας από τον άλλον, εκφράζοντας τις εντυπώσεις τους και αποτιμώντας την εμπειρία τους από το πρόγραμμα.

Η εβδομάδα ολοκληρώθηκε σε κλίμα συγκίνησης, με τους μαθητές/τριες να αποχαιρετούν τους νέους φίλους τους και να εκφράζουν την επιθυμία για μελλοντική συνεργασία. Το πρόγραμμα άφησε έντονα θετικό αποτύπωμα, προσφέροντας πολύτιμες εμπειρίες μάθησης, συνεργασίας, φιλίας και διαπολιτισμικής επικοινωνίας – δεξιότητες που ξεπερνούν τα όρια της σχολικής αίθουσας.

Συμμετέχοντες μαθητές/τριες: Βλάσση Ιωάννα, Γεωργάκη Αναστασία-Ειρήνη, Γιαννουλάκης Παναγιώτης, Νικολάου Στέφανος, Νικολόπουλος Παύλος, Παπαδημητρίου Μάριος, Πετροπούλου Φασιλάκη Νίκη, Ποντίκης Βασίλειος, Στανιού Δέσποινα-Υπαπαντή, Τηλεμάχου Ελευθερία, Τριαντόπουλος Ιωάννης, Χριστοπούλου Φαίδρα.

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Σταθοπούλου Ελισάβετ (Διευθύντρια) και Φαββατά Ιωάννα (φιλόλογος).