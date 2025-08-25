Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
25
Αύγουστος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται διπλή αύξηση στις χαμηλές συντάξεις και παράθυρο για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Share

Δύο συν ένα μέτρα βρίσκονται στη φαρέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των συνταξιούχων έως το τέλος του χρόνου.

Τα δύο εξ αυτών των μέτρων –οριζόντια αύξηση σε όλους και επίδομα 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους– είναι ήδη ψηφισμένα ενώ το τρίτο -κατάργηση ή μείωση της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων– βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και είναι πιθανόν να ανακοινωθεί από το βήμα της φετινής ΔΕΘ (6 Σεπτεμβρίου 2025) από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ