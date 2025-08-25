Έρχεται διπλή αύξηση στις χαμηλές συντάξεις και παράθυρο για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Δύο συν ένα μέτρα βρίσκονται στη φαρέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των συνταξιούχων έως το τέλος του χρόνου.

Τα δύο εξ αυτών των μέτρων –οριζόντια αύξηση σε όλους και επίδομα 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους– είναι ήδη ψηφισμένα ενώ το τρίτο -κατάργηση ή μείωση της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων– βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και είναι πιθανόν να ανακοινωθεί από το βήμα της φετινής ΔΕΘ (6 Σεπτεμβρίου 2025) από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.