Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
11
Μάρτιος
TOP
Χωρίς Κατηγορία

Κατώτατος μισθός: Στη σκιά του πολέμου η απόφαση για αύξηση από την 1η Απριλίου

Share

Στη σκιά του τοπίου με τις νέες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επαναφέρουν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία και επιβραδύνουν τις προοπτικές ανάπτυξης, καλείται η κυβέρνηση να αποφασίσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο Μαρτίου για το ύψος της αύξησης στον κατώτατο μισθό από την 1.4.2026.

Η απόφαση για το ύψος της αύξησης θα ληφθεί σε ένα ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον λόγω της  ανόδου των τιμών στην ενέργεια, που ήδη αρχίζει να μετακυλίεται σε καύσιμα, μεταφορές και βασικά αγαθά.

Με τα νέα δεδομένα το ύψος της φετινής αύξησης στον κατώτατο μισθό εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 50 ευρώ (μεικτά), ώστε ο κατώτατος να διαμορφωθεί στα 930 ευρώ (από 880 ευρώ σήμερα).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode