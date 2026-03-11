Κατώτατος μισθός: Στη σκιά του πολέμου η απόφαση για αύξηση από την 1η Απριλίου

Στη σκιά του τοπίου με τις νέες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επαναφέρουν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία και επιβραδύνουν τις προοπτικές ανάπτυξης, καλείται η κυβέρνηση να αποφασίσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο Μαρτίου για το ύψος της αύξησης στον κατώτατο μισθό από την 1.4.2026.

Η απόφαση για το ύψος της αύξησης θα ληφθεί σε ένα ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον λόγω της ανόδου των τιμών στην ενέργεια, που ήδη αρχίζει να μετακυλίεται σε καύσιμα, μεταφορές και βασικά αγαθά.

Με τα νέα δεδομένα το ύψος της φετινής αύξησης στον κατώτατο μισθό εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 50 ευρώ (μεικτά), ώστε ο κατώτατος να διαμορφωθεί στα 930 ευρώ (από 880 ευρώ σήμερα).