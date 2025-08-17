Έρχεται κούρεμα φόρων στα εισοδήματα από ενοίκια

Στην τελική ευθεία προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση κλειδώνει τις επόμενες ημέρες το πακέτο των μέτρων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με πρωταγωνιστές αυτά που θα μειώνουν τα φορολογικά βάρη που σηκώνει σήμερα η μεσαία τάξη.

Περίπου 1,8 εκατ. φορολογούμενοι δηλώνουν εισοδήματα από ενοίκια που ξεπερνούν τα 8,5 δισ. ευρώ ετησίως

Το οικονομικό επιτελείο δρομολογεί για το 2026 παρεμβάσεις όχι μόνο στην κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και στην κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων με επικρατέστερο σενάριο την καθιέρωση ενός νέου ενδιάμεσου συντελεστή 25% στα εισοδήματα πάνω από 12.000 κι έως 35.000 ευρώ, ο οποίος θα μειώνει αισθητά την επιβάρυνση των φορολογούμενων με μεσαία εισοδήματα από ενοίκια.