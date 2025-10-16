Έρχεται μαζική παραγωγή drones με βάση κοινό προϋπολογισμό της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα προτείνει την έναρξη κοινών προγραμμάτων για τα drones και την αεροπορική άμυνα τους επόμενους μήνες, στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου πενταετούς σχεδίου για τον επανεξοπλισμό της ηπείρου και τον περιορισμό της Ρωσίας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Μέχρι το τέλος του 2027, το σχέδιο προβλέπει ότι η ΕΕ θα πραγματοποιεί το 40% των προμηθειών της στον τομέα της άμυνας από κοινού, υπερδιπλασιάζοντας το τρέχον ποσοστό.