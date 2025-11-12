Έρχεται πρόστιμο 4.000 ευρώ για το λάθος που κάνουμε όλοι μόλις μπούμε στο αυτοκίνητο

Μια από τις αγαπημένες συνήθειες των Ελλήνων οδηγών τιμωρεί και μάλιστα αυστηρά ο νέος ΚΟΚ, προβλέποντας χρηματικό πρόστιμο και ποινές που μπορούν να φτάσουν έως και τα 4.000 ευρώ.

Η γνώση, η ορθή ερμηνεία και προφανώς η εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας συνιστούν τον θεμέλιο λίθο για την… ειρηνική μας συνύπαρξη στους δρόμους και τη μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, εξαιτίας των οποίων πολλοί συνάνθρωποί μας χάνουν τη ζωή τους.

Τις παραβάσεις οι οποίες στατιστικά προκαλούν τα περισσότερα και το πιο σοβαρά τροχαία ατυχήματα βάζει στο στόχαστρό του ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να συνετίσει τους οδηγούς που είτε δεν γνωρίζουν είτε αδιαφορούν για τις διατάξεις του.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ