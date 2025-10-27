Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος -Ποια συσκευή πρέπει να βγάλεις άμεσα από το αυτοκίνητό σου

Η εγκατάσταση μίας συγκεκριμένης συσκευής στο αυτοκίνητο ενδέχεται να μας βάλει στο στόχαστρο της τροχαίας, ωστόσο ο καθένας μπορεί να την προμηθευτεί αφού πωλείται ελεύθερα στο διαδίκτυο.

Οι συσκευές παρακολούθησης της ταχύτητας των οχημάτων (κάμερες και ραντάρ) έχουν αποδειχθεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης άκρως επικίνδυνων παραβάσεων.

Παρόλα αυτά, δεν λείπουν οι οδηγοί που βρίσκουν τρόπους να ξεφεύγουν από τον έλεγχο αυτό, αξιοποιώντας συσκευές που κυκλοφορούν ελεύθερα στο εμπόριο και είναι εύκολα προσβάσιμες.