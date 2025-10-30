Έρχονται επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς

Επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ για τη διαχείριση των υδάτων και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση. Το συνολικό σχέδιο για τα έργα που απαιτούνται θα «ξεδιπλώσει» ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου στο περιθώριο της εκδήλωσης για τον εορτασμό των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» αρμόδιες κυβερνητικές πηγές οι ανακοινώσεις θα αφορούν κυρίως έργα για να «ξεδιψάσουν» τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, δηλαδή η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Παράλληλα θα ανακοινωθούν και σημειακά projects αφαλατώσεων.

