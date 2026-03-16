Έρχονται τέσσερις μειώσεις φόρων: Οι αλλαγές σε ΕΝΦΙΑ και νέες δηλώσεις εισοδήματος

Μέσα από τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ τα οποία αναρτώνται σήμερα, αλλά και με τα νέα έντυπα των δηλώσεων εισοδήματος Ε1 των οποίων η υποβολή ξεκινά αύριο, εκατομμύρια νοικοκυριά θα δουν, στην πράξη, το εύρος των νέων μόνιμων φορολογικών ελαφρύνσεων οι οποίες τίθεται σε εφαρμογή από εφέτος.

Πρόκειται για τέσσερις παρεμβάσεις που αγγίζουν ιδιοκτήτες ακινήτων, μισθωτούς, οικογένειες και ελεύθερους επαγγελματίες, με κοινό παρονομαστή τη μείωση βαρών σε περιουσία, τεκμήρια και ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα.

Οι αλλαγές ενεργοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά μετρούν το κόστος της ακρίβειας και της ενεργειακής πίεσης, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ενώ έρχονται να προστεθούν στις ήδη εφαρμοζόμενες μειώσεις στις φορολογικές κρατήσεις, μετά τις αλλαγές στην άμεση φορολογία που τέθηκαν σε ισχύ από τις αρχές του έτους, με βάση τις οποίες εκατομμύρια εργαζόμενοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα βλέπουν από τον Ιανουάριο ήδη και κάθε μήνα αυξήσεις στον καθαρό μισθό τους.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του thetoc.gr πατώντας εδώ