Έρευνα: Γιατί δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας για ένα λάθος;

Νέα μελέτη αποκαλύπτει γιατί είναι τόσο δύσκολο ορισμένες φορές να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας, ακόμα και όταν γνωρίζουμε ότι μπορεί να ωφελήσει την ψυχική μας υγεία.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Self and Identity, εξέτασε τις πραγματικές εμπειρίες ανθρώπων που αισθάνονται παγιδευμένοι στην ενοχή και τη ντροπή μετά από ένα λάθος ή μια δύσκολη κατάσταση.

Οι ερευνητές διερεύνησαν γιατί ορισμένοι άνθρωποι δυσκολεύονται να συγχωρήσουν τον εαυτό τους, συγκρίνοντας τις προσωπικές ιστορίες 80 ατόμων που τελικά συγχώρεσαν τον εαυτό τους με εκείνους που ένιωθαν ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να το κάνουν.

Τελικά γιατί δυσκολευόμαστε να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας;

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι άνθρωποι που δυσκολεύονταν να συγχωρήσουν τον εαυτό τους συχνά ένιωθαν ότι το γεγονός ήταν ακόμα νωπό στη μνήμη τους, ακόμα και αν είχε συμβεί πριν από χρόνια.

