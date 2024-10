Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχιονισμού στην ατζέντα της Περιφερειακής Επιτροπής

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου, με τα μέλη να συμμετέχουν τόσο δια ζώσης όσο και μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Χρήστος Λαμπρόπουλος, δήλωσε:

«Περίπου τριάντα θέματα εγκρίθηκαν, όπως πάντα στη μεγάλη τους πλειοψηφία, ομόφωνα από την Περιφερειακή Επιτροπή. Στα έργα, εγκρίθηκε η δημοπράτηση δύο σημαντικών έργων. Το ένα αφορά αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμούς ρεμάτων στην Αρκαδία, ενώ το δεύτερο αφορά τον αποχιονισμό στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Πρόκειται για έργα που δείχνουν ότι προχωράμε εγκαίρως στον προγραμματισμό μας, ώστε να είμαστε έτοιμοι για την περίοδο του χειμώνα.

Επίσης, εγκρίθηκε η επέκταση του φυσικού αντικειμένου μιας σύμβασης καθαρισμού ρεμάτων στη Μεσσηνία. Με τον προγραμματισμό αυτόν, ελπίζουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα όποια φαινόμενα προκύψουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Παράλληλα, έχουμε εντείνει την επικοινωνία με όλες τις Περιφερειακές Ενότητες για την αντιπλημμυρική προστασία.

Στη συνεδρίαση εγκρίναμε επίσης τους οριστικούς αναδόχους για δύο ακόμη έργα: το πρώτο αφορά το ταρτάν στο στάδιο του Μελιγαλά και το δεύτερο έργο οδικής ασφάλειας στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ.

Τέλος, εγκρίναμε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε δύο ευρωπαϊκά προγράμματα. Το ένα αφορά την ένταξη μεταναστών στον πρωτογενή τομέα και το δεύτερο την προστασία του ελαιολάδου. Στόχος μας είναι να αντλούμε ευρωπαϊκούς πόρους με αποτελεσματικότητα, ώστε να επιτυγχάνουμε σημαντικά οφέλη για κάθε τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

-Έγκριση Όρων Διακήρυξης, Δημοπράτησης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Αποχιονισμός οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας περιόδου 2024-2025», Προϋπολογισμού: 120.000,00€

-Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού, στο πλαίσιο της διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών σχετικά με την πράξη «Αποκατάσταση λειτουργίας γεώτρησης ΤΟΕΒ Γουβών Π.Ε. Λακωνίας» προϋπολογισμού 75.800,00€ χωρίς ΦΠΑ ή 93.992,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2oυ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Α/Α 204913) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 258.053,21€

-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2oυ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Α/Α 207788) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 716.000 € ΜΕ ΦΠΑ 24%

– Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τευχών και όρων Δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ , ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ) Προϋπολογισμού : 180.000,00 €

– Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

– Έγκριση σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου «Mediterranean Network for the Promotion of Sustainability Authenticity in Olive Oil Sector (OliveOilMedNet) / Μεσογειακό Δίκτυο για την Προώθηση της Αειφορίας και της Αυθεντικότητας στον Τομέα του Ελαιόλαδου» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Euro –MED

– Έγκριση σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου με τίτλο «Local employment centers to support migrants’ socio- economic integration in the Primary sector / Τοπικά Κέντρα απασχόλησης για την υποστήριξη της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των μεταναστών στον πρωτογενή τομέα (Primacenters)» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AMIF (Asylum Migration Integration Fund).