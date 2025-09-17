Ερώτηση Βελόπουλου για την λειτουργία προαστιακού σιδηρόδρομου Κυπαρισσία – Διαβολίτσι – Καλαμάτα

Ερώτηση κατέθεσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος αναφορικά με τις προθέσεις και την επιδίωξη για την λειτουργία προαστιακού σιδηρόδρομου Κυπαρισσία – Διαβολίτσι – Καλαμάτα. Αναλυτικά αυτή έχει ως εξής:

Του: Βελόπουλου Κυριάκου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών

ΠΡΟΣ : Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ : «Επιδίωξη της Μεσσηνίας η λειτουργία προαστιακού σιδηρόδρομου Κυπαρισσία – Διαβολίτσι – Καλαμάτα»

Κύριε Υπουργέ,

Όπως πληροφορηθήκαμε, τοπικός Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου, συγκεκριμένα της Μεσσηνίας, ανέδειξε πρόσφατα τη βούλησή του σε συζήτηση με τη Δημοτική Αρχή Καλαμάτας να τύχει ευμενή στήριξη η προοπτική επαναλειτουργίας του τοπικού (προαστιακού) σιδηροδρομικού δικτύου και συγκεκριμένα η γραμμή Καλαμάτα Διαβολίτσι – Κυπαρισσία. Ως γνωστόν, ο σιδηρόδρομος της Μεσσηνίας αποτελεί κύριο άξονα της υλοποίησης του Κλιματικού Συμβολαίου της Καλαμάτας, το οποίο υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (έλαβε ήδη η Καλαμάτα την πιστοποίηση «EU Mission Label»), ως μέρος της συμμετοχής της στο πρόγραμμα «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030».

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

Διατίθεστε όπως μας εκφράσετε τόσο τη θέση σας έναντι της αναφερόμενης επιδίωξης της Μεσσηνίας όσο και για το εάν έχουν ήδη αναληφθεί κάποιες σχετικές πρωτοβουλίες στο πρόσφατο παρελθόν από το ΥΠΥΜΕ σχετικά με την επιδιωκόμενη υλοποίηση της αναδειχθείσας πρόθεσης;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ