ΕΣΠΑ με σχέδιο, ταχύτητα και αποτέλεσμα στην Πελοπόννησο | Τι φανερώνουν οι αριθμοί και ο σχεδιασμός

Πρόκειται για κάτι παραπάνω από μια διαπίστωση, αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε ότι έχει να κάνει, με το πως πολιτικά, αλλά και πρακτικά, αντιλαμβάνεται τα διαθέσιμα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι δεδομένο πια ότι αναφερόμαστε σε μια ριζική αλλαγή φιλοσοφίας με την ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμών πακέτων, αλλά -κύρια- με την αξιοποίησή τους και την κοινωνική τους αντανάκλαση και όχι την διαχειριστική τους μεταχείριση. Συντονισμένα, μεθοδικά και με τρόπο που δεν χωρά αμφισβητήσεις για το αποτέλεσμα, η Περιφέρεια κατάφερε και «έδεσε» καλά το «μπουκέτο» των χρηματοδοτήσεων. Πως; Αφήνοντας στο παρελθόν την αποσπασματικότητα και αντικαθιστώντας την με την συμπληρωματικότητα, ενεργοποιώντας και άλλους πόρους -πρόσφατα η εξέλιξη με τον Πυλώνα 3- και δομώντας έναν σχεδιασμό που έχει συγκεκριμένη κοινωνική στόχευση και όχι απλά και μόνο τον δείκτη της απορροφητικότητας.

Η εικόνα, λοιπόν, από τα όσα εξελίχθηκαν στο Ναύπλιο και την διημερίδα που εστίασε στην πορεία του ΕΣΠΑ είναι ξεκάθαρη προς αυτό που επιδιώκει για το πρόγραμμα η Περιφέρεια Πελοποννήσου: να μετεξελιχθεί σε ένα εργαλείο πολιτικής με μετρήσιμο αποτέλεσμα για την κοινωνία. Κι αυτό διεφάνη από τα όσα αποτυπώνονται στην πράξη. Στελέχη της κυβέρνησης, της Περιφέρειας, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τοπικοί φορείς βρέθηκαν στην Αργολίδα για να δουν στο πεδίο, το πώς οι ευρωπαϊκοί πόροι μετατρέπονται σε έργα. Η παρουσία του Διευθυντή της DG REGIO, Nicola De Michelis, προσέδωσε ένα σαφές ευρωπαϊκό και πολιτικό στίγμα στη συνάντηση, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τα ευρωπαϊκά όργανα. Μια πτυχή που από την πρώτη στιγμή επένδυσε, υποστήριξε και έτρεξε ο Δημήτρης Πτωχός αναπτύσσοντας ένα δυναμικό πεδίο συνεργασίας και εξωστρέφειας της Περιφέρειας με την Ευρώπη και τα όργανά της. Το πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε σήμερα περιλάμβανε επιτόπιες επισκέψεις σε έργα που υλοποιούνται ήδη, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, αναδεικνύοντας τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή.

Κατά την κεντρική παρουσίαση των στοιχείων του Περιφερειακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021–2027», αποτυπώθηκε η επιλογή της Περιφέρειας να κινηθεί με σχέδιο, ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Οι αριθμοί καταδεικνύουν το αληθές: Οι προσκλήσεις έργων έχουν ήδη υπερβεί τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, φτάνοντας στο 127%, οι εντάξεις αγγίζουν το 71%, ενώ η απορρόφηση ανέρχεται στο 36%, σε μια φάση όπου το πρόγραμμα βρίσκεται ακόμη σε πλήρη ανάπτυξη. Παράλληλα, στις δράσεις επιχειρηματικότητας, η ζήτηση της αγοράς ξεπέρασε κατά πολύ τον αρχικό σχεδιασμό, πάνω από 400%, επιβεβαιώνοντας την επιλογή στήριξης της πραγματικής οικονομίας. Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, το ΕΣΠΑ αντιμετωπίζεται ως βασικός μοχλός άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής σε μία Πελοπόννησο που, όπως δήλωσε και ο κ. Nicola De Michelis , αλλάζει. Μια διαπίστωση με ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα λόγω της ευρωπαϊκής εμπειρίας και της συνολικής εικόνας που διαθέτει για τα Προγράμματα Συνοχής.

Το πολιτικό συμπέρασμα από το Ναύπλιο ήταν ξεκάθαρο. Στην Πελοπόννησο, το ΕΣΠΑ αξιοποιείται με σχέδιο, έλεγχο και προτεραιότητα στο αποτέλεσμα, ενισχύοντας την αξιοπιστία της Περιφέρειας και μεταφέροντας τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό στην καθημερινότητα των πολιτών.