ΕΣΥ: Έρχονται τα ηλεκτρονικά ραντεβού από 1η Οκτωβρίου -Πάνω από 830.000 ασθενείς θα εξετάζονται μηνιαίως

Σε μια νέα ψηφιακή εποχή εισέρχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχύτερη πρόσβαση των πολιτών σε ιατρική φροντίδα.

Από την 1η Οκτωβρίου, ξεκινά η λειτουργία ενός νέου συστήματος κλεισίματος ραντεβού στα νοσοκομεία και τις δομές του ΕΣΥ, το οποίο είναι πιο φιλικό και εύχρηστο, διαθέσιμο όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Μέχρι σήμερα εάν κάποιος ήθελε να κλείσει ραντεβού με κάποιο γιατρό σε ένα νοσοκομείο, καλούσε το τηλέφωνο του συγκεκριμένου νοσοκομείου ή το 1535. Αυτοί οι τρόποι καταργούνται, προκειμένου να διασφαλιστούν η ενιαία καταγραφή, η διαφάνεια και η δυνατότητα ελέγχου.

Έτσι από 1η Οκτωβρίου οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού δωρεάν μέσω:

της εθνικής τηλεφωνικής γραμμής 1566

της εφαρμογής MyHealth App

της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr

Οι πολίτες θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν ραντεβού είτε τηλεφωνικά με τη δομή, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία. Παράλληλα από 1η Οκτωβρίου, όλα τα ραντεβού των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων θα πρέπει να αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.

Πώς θα μπορούν οι πολίτες να κλείνουν ηλεκτρονικά ραντεβού

Τα ραντεβού στα νοσοκομεία θα αρχίσουν να προστίθενται σταδιακά από την 1η Οκτωβρίου. Έως το τέλος του έτους θα έχουν ενταχθεί όλα στο νέο σύστημα. Σημειώνεται ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyHealth App η πρόσβαση γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Επίσης οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού και στην ψηφιακή πλατφόρμα finddoctors.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet ή με τους κωδικούς ΑΗΦΥ (Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας) που έχουν λάβει από τον προσωπικό τους γιατρό. Το 1566, που είναι ενεργό από τον Ιούλιο συγκεντρώνει όλη την πληροφόρηση για θέματα Υγείας σε έναν ενιαίο αριθμό. Μέσω του 1566 ο πολίτης κλείνει ραντεβού σε νοσοκομείο ή σε γιατρό για ηλεκτρονική συνταγοράφηση, για προσωπικό γιατρό, για να κάνει διαγνωστικές εξετάσεις, να πληροφορηθεί σε ποιο φαρμακείο πλησίον του θα βρει το φάρμακο που έχει ανάγκη, πώς θα παραλάβει τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους στο σπίτι του, για προληπτικά προγράμματα δημόσια υγείας, για πρόγραμμα εμβολιασμών και οτιδήποτε άλλο αφορά υπηρεσία Υγείας.

