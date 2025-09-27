Εγκαινιάστηκε στην Καλαμάτα από την Δήμητρα Λεκαδίτη το πρώτο αμιγώς Παιδονευρολογικό Αναπτυξιολογικό Ιατρείο (video-pics)

Με την Ιατρική επιστήμη διαρκώς να εξελίσσεται η ειδίκευση και η γνώση αποτελούν σημαντικό μέρος, μιας έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης διαφόρων περιστατικών. Στην Πελοπόννησο, πλέον, ήρθε να προστεθεί συνδράμοντας σημαντικά, το αμιγώς παιδονευρολογικό, αναπτυξιολογικό ιατρείο της Δήμητρας Λεκαδίτη. Με πολλά χρόνια σπουδών, ειδίκευσης και υπηρεσίας στον χώρο η κα Λεκαδίτη επέστρεψε στον τόπο καταγωγής της, αναπτύσσοντας τη λειτουργία ενός σύγχρονου ιατρείου στην Καλαμάτα (στην όδο Σιδηροδρομικού Σταθμού) και παρέχοντας υπηρεσίες σε μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν τα παιδιά και τις οικογένειές τους.