Ετοιμασίες για νέες κινητοποιήσεις: Σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων Μεσσηνίας

Λίγο καιρό μετά τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις τους, με το κλείσιμο δρόμων και διοδίων, οι αγρότες ετοιμάζονται για νέο γύρο δράσεων.

Στη Μεσσηνία αγρότες και κτηνοτρόφοι καλούνται από την Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων σε σύσκεψη τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί ο συντονισμός των επόμενων κινήσεών τους.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν : Η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας καλεί στους συναδέλφους αγρότες και κτηνοτρόφους σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 09/02 στις 20:00 στη βιβλιοθήκη του Χανδρινού με σκοπό να συζητηθεί πως θα πραγματοποιήσουμε στην πρόταση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Μετά 54 μέρες στα μπλόκα οι αγρότες σε όλη την χώρα συνεχίζουμε ενωμένοι και ακλόνητοι σαν μια γροθιά απέναντι σε όλα αυτά που πάνε να μας ξεκληρίσουν και αυτά είναι η ΚΑΠ της ΕΕ και οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων που μας έφεραν σε αυτό το σημείο. Συνεχίζουμε καθώς όπως είχαμε πει, ο αγώνας δεν σταματάει, αυτός είναι ένας αγώνας δίκαιος, αφορά την παραμονή μας στα χωρία μας, στα χωράφια μας. Συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά!!!

Καλούμε τους συναδέλφους αγρότες και κτηνοτρόφους να συμμετέχουν στη σύσκεψη και να δώσουμε ένα δυναμικό παρόν στην Αθήνα.