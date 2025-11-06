Έτοιμος ως το τέλος του μήνα ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Καμία νέα εξέλιξη στα οικονομικά των ΟΤΑ – Επίδομα γέννησης έως 3.000 ευρώ από τους δήμους

Την πορεία ολοκλήρωσης του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος κατά την ομιλία του στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Όπως ανακοίνωσε, έως το τέλος του μήνα θα δοθεί το πλήρες κείμενο του Κώδικα, το οποίο πρώτα θα αποσταλεί στους δημάρχους για παρατηρήσεις και στη συνέχεια θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

όπως αποκαλύπτει το airetos.gr Ο κ. Λιβάνιος εξήγγειλε επίσης ότι ο νέος Κώδικας θα παρέχει τη δυνατότητα στους δήμους να θεσπίζουν επίδομα γέννησης έως 3.000 ευρώ, ως κίνητρο στήριξης των νέων οικογενειών και αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος. Όπως τόνισε, η σχετική διάταξη θα περιλαμβάνεται στον νέο Κώδικα .

Αναφερόμενος στα οικονομικά των ΟΤΑ, ο υπουργός σημείωσε ότι δεν υπήρξε καμία νέα εξέλιξη, καθώς –όπως είπε– «το υπουργείο δίνει ήδη περισσότερα κονδύλια στην Αυτοδιοίκηση από ό,τι στο παρελθόν».

σύμφωνα με το airetos.gr Για τα ανταποδοτικά τέλη, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Στα ανταποδοτικά μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε»,

χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει με ποιον τρόπο θα εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι, πέρα από την υπερφορολόγηση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο.

Ο Υπουργός κάλεσε τους δημάρχους να επιταχύνουν την εκπόνηση μελετών, καθώς –όπως είπε– υπάρχουν έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που δεν είναι ακόμη ώριμα για υλοποίηση.

σύμφωνα με το airetos.gr Αναφορικά με τον νέο Κώδικα, υπερασπίστηκε το νέο εκλογικό σύστημα, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην καταγραφή των αρμοδιοτήτων, που ξεπερνούν τις 1.200.

Τέλος, στάθηκε σε ένα σημείο που έχει προκαλέσει ενδιαφέρον στους αιρετούς, επισημαίνοντας ότι από τη διαδικασία του αυτοφώρου εξαιρούνται πλέον και οι αντιδήμαρχοι, μετά τους δημάρχους.

Αλεξανδρούπολη αποστολή: Νίκος Βοσδογάνης

πηγη airetos.gr