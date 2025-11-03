Έτρωγε αποκλειστικά κρέας για 60 μέρες – Δείτε τις αλλαγές στο σώμα του

Ο Jake Moscatο αποφάσισε να δοκιμάσει μια δημοφιλή διατροφή σε μορφή πρόκλησης: να τραφεί αποκλειστικά με κρέας για 60 ημέρες. Η συγκεκριμένη δίαιτα, γνωστή ως carnivore ή αλλιώς «σαρκοφαγική», έχει ήδη αποκτήσει αρκετούς υποστηρικτές, λόγω των -φαινομενικών- πλεονεκτημάτων που προσφέρει σε όσους την ακολουθούν. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων. Ακολουθώντας την τάση και ο ίδιος, θέλησε να διαπιστώσει αν η συγκεκριμένη διατροφή θα τον έκανε να μοιάζει με «υπερήρωα» ή θα «κατέστρεφε» το σώμα του.

Μια πραγματική πρόκληση

Ο ένας 28χρονος YouTuber εστίασε στην αποκλειστική κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος και αλατιού. Μόλις λίγες μέρες μετά, συνειδητοποίησε ότι ήταν πολύ πιο δύσκολο από ό,τι περίμενε. Όσο έκανε διακοπές στην Καλιφόρνια, τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη της πρόκλησης, δυσκολεύτηκε να βρει μέρη για να φάει: «Είναι μεγάλη πρόκληση το να φας έξω. Δεν μπορώ να πάω σε κανένα από τα γνωστά εστιατόρια, θα πρέπει να μαγειρέψω» παραδέχτηκε.

