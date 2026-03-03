Εκδήλωση απολογισμού και νέος κύκλος δράσεων για την Ψυχική Υγεία και τη Διατροφή στην Τρίπολη με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βασικών Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον Δήμο Τρίπολης και το ΚΑΠΑ3, διοργανώνει εκδήλωση απολογισμού των δράσεων του Προγράμματος «Κοινοτικός συν-σχεδιασμός και εφαρμογή ολιστικών εκπαιδευτικών πρακτικών για την πρόληψη και τη διαχείριση ογκολογικών ασθενειών».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα, οι καλές πρακτικές και η εμπειρία που προέκυψε από την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάζει στην πρόληψη, την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση της τοπικής κοινότητας σε ζητήματα ογκολογικών νοσημάτων, αναδεικνύοντας τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης στη φροντίδα υγείας.

Παράλληλα, οι διοργανωτές ανακοινώνουν τη συνέχιση της συνεργασίας με έναν νέο κύκλο βιωματικών δράσεων, αφιερωμένων στην ολιστική φροντίδα σώματος και ψυχής. Οι νέες δράσεις θα επικεντρωθούν στη διατροφική καθοδήγηση και στη βιωματική ψυχολογική υποστήριξη, με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και της υιοθέτησης υγιεινών συνηθειών.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα, και θα βασίζονται στον διάλογο, τη βιωματική μάθηση και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε πολίτες που ενδιαφέρονται για την πρόληψη, την υποστήριξη και την ενδυνάμωση σε θέματα υγείας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας φορέων και τοπικής κοινωνίας για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου φροντίδας.