Euroleague: Φεύγουν οι ξένοι παίκτες από το Ισραήλ μετα την επίθεση στο Ιράν, αναβλήθηκε το εγχώριο πρωτάθλημα

Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και αυτό έφερε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση των ξένων παικτών της Μακάμπι Τελ Αβίβ από τη χώρα, κάτι που αναμένεται να κάνουν και αυτοί της Χάποελ, του Δημήτρη Ιτούδη. Εξελίξεις αναμένονται σχετικά με τη διεξαγωγή των αγώνων τους στη Euroleague.

Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ έχει ήδη κλείσει, μετά την επίθεση στο Ιράν και οι σύλλογοι σε συνεργασία με την εγχώρια λίγκα έστειλαν μήνυμα στους ξένους να μαζέψουν τα πράγματά τους για να μεταφερθούν με λεωφορείο στη Σόφια.

«Έχουμε έτοιμο ένα λεωφορείο για εσάς που θα αναχωρήσει από το στάδιο στις 13:30 μ.μ. με κατεύθυνση την Ιερουσαλήμ. Φέρτε μαζί σας τα κλειδιά του αυτοκινήτου και του διαμερίσματός σας και τις αποσκευές σας και από εκεί θα συνεχίσουμε με μία από τις δύο επιλογές:

1. Να διασχίσουμε τα σύνορα προς την Ιορδανία και να πετάξουμε στη Σόφια.

2. Να ταξιδέψουμε στην Αίγυπτο και από εκεί να πετάξουμε στη Σόφια», ανέφερε το μήνυμα που έλαβαν οι παίκτες από τη διοίκηση.

