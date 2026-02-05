Eurostat: Στο 2,8% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Στο 1,7% στην Ευρωζώνη

Ηπια υποχώρηση στο 2,8% εμφάνισε τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 2,9% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη, η αποκλιμάκωση ήταν πιο απότομη, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να ανέρχεται στο 1,7% από 2% στο τέλος του 2025 και στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το μπλοκ μπήκε στην -ευρέως αναμενόμενη- περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός θα βρίσκεται κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ, προτού ανακάμψει σε επιθυμητά επίπεδα. Το γεγονός αυτό, όμως, δεν προβλέπεται να αλλάξει την πορεία που ακολουθεί μέχρι στιγμής η κεντρική τράπεζα στα επιτόκια.

Βάσει των στοιχείων που είναι διαθέσιμα μέχρι στιγμής, η Ελλάδα έχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες τον Ιανουάριο, χαμηλότερα μόνο από τη Σλοβακία και την Κροατία. Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ ο πληθωρισμός στη Γερμανία, στο 2,1%, ξεπέρασε οριακά τις προβλέψεις, η Γαλλία κατέγραψε απροσδόκητα χαμηλό πενταετίας, στο 0,4%.