Eurostat: Στο 2,8% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Στο 1,7% στην Ευρωζώνη

Ηπια υποχώρηση στο 2,8% εμφάνισε τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 2,9% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη, η αποκλιμάκωση ήταν πιο απότομη, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να ανέρχεται στο 1,7% από 2% στο τέλος του 2025 και στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2024.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι το μπλοκ μπήκε στην -ευρέως αναμενόμενη- περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός θα βρίσκεται κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ, προτού ανακάμψει σε επιθυμητά επίπεδα. Το γεγονός αυτό, όμως, δεν προβλέπεται να αλλάξει την πορεία που ακολουθεί μέχρι στιγμής η κεντρική τράπεζα στα επιτόκια.
