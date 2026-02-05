Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληθωρισμός: Στο 2,8% στην Ελλάδα τον Ιανουάριο

Στο 2,8% έκλεισε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με σύμφωνα με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή της Eurostat, οριακά χαμηλότερος από το 2,9% του Δεκεμβρίου 2025.

Toν υψηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ κατέγραψε η Σλοβακία με 4,2% και ακολούθησε η Κροατία με 3,6%

Στην ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,7% τον Ιανουάριο του 2026, από 2,0% τον Δεκέμβριο.

