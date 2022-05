Eurovision 2022: Αναχώρησε η ελληνική αποστολή για την Ιταλία (εικόνες)

ναχώρησε το απόγευμα του Σαββάτου 30 Απριλίου 2022, η ελληνική αποστολή για το Τορίνο της Ιταλίας, προκειμένου να συμμετάσχει στον 66ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η Αμάντα Γεωργιάδη έφθασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με την ελληνική σημαία και, μιλώντας στους δημοσιογράφους, δήλωσε ενθουσιασμένη και ανυπόμονη για τον Διαγωνισμό.

Η Αμάντα Γεωργιάδη

Στο αεροδρόμιο ο κόσμος σταματούσε την 25χρονη εκπρόσωπο της Ελλάδας, για να συνομιλήσει μαζί της και να της ευχηθεί καλή επιτυχία για τη συμμετοχή της στη Eurovision.

Η Αμάντα Γεωργιάδη και ο Φωκάς Ευαγγελινός



«Καλή επιτυχία, Ελλάδα!» στους πίνακες αναχωρήσεων του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» © ΕΡΤ

Η Αμάντα Γεωργιάδη θα ερμηνεύσει το «Die Together» την Τρίτη 10 Μαΐου, στον A΄ Ημιτελικό, με στόχο το εισιτήριο για τον μεγάλο Τελικό που διεξάγεται στις 14 Μαΐου.

Η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει τον A΄ Ημιτελικό στις 10 Μαΐου, τον B΄ Ημιτελικό στις 12 Μαΐου και τον Τελικό στις 14 Μαΐου.

Eurovision 2022: Σε ποια θέση δίνουν τα στοιχήματα την Ελλάδα

Φαβορί για τη νίκη στην Eurovision 2022 παραμένει η Ουκρανία, που συμμετέχει κανονικά στον διαγωνισμό τραγουδιού, παρότι μαίνεται ο πόλεμος από τις 24 Φεβρουαρίου, ημέρα εισβολής των ρωσικών δυνάμεων. Η Ρωσία έχει αποβληθεί από τη διοργάνωση.

Σύμφωνα με το eurovisionworld.com, η Αμάντα Γεωργιάδη και το «Die Together» βρίσκονται στην έβδομη θέση.

Μετά την Ουκρανία που βρίσκεται σταθερά στην κορυφή, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ιταλία και ακολουθούν: Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Πολωνία, Ελλάδα, Νορβηγία, Ολλανδία. Στη 10η θέση βρίσκεται η Γαλλία.

Eurovision 2022: Ποια είναι η Αμάντα Γεωργιάδη που θα μας εκπροσωπήσει στον διαγωνισμό

Η Αμάντα Γεωργιάδη ή Amanda Tenfjord είναι 24 ετών κι έχει καταγωγή από τα Ιωάννινα. Όταν ήταν τριών ετών, μετανάστευσε με την οικογένειά της στη μικρή πόλη Tenfjord της Νορβηγίας από όπου προκύπτει και το καλλιτεχνικό της επίθετο. Σε ηλικία 5 ετών, η Αμάντα ξεκίνησε μαθήματα πιάνου και ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με τη μουσική, γράφοντας στην εφηβεία τα πρώτα της τραγούδια. Στα 18 της μπήκε στην ιατρική σχολή, χωρίς να εγκαταλείπει και την αγάπη της για τη μουσική.

Η Αμάντα Γεωργιάδη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 66ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2022 με το τραγούδι «Die Together». Πρόκειται για μία συναισθηματική μπαλάντα, που είναι σε σύνθεση της ίδιας της Αμάντας Γεωργιάδη μαζί με τον Νορβηγό συνθέτη, Bjorn Helge. Το video clip ήταν μια έμπνευση του σκηνοθέτη Κώστα Καρύδα και τα γυρίσματά του πραγματοποιήθηκαν στη Σύμη.

Το «Die Together» περιγράφει μία αληθινή ιστορία αγάπης που έζησε, έγραψε και ερμηνεύει η Αμάντα Γεωργιάδη.

Με φόντο το μοναδικό τοπίο της ακριτικής Σύμης, όπου έγιναν τα γυρίσματα, ο σκηνοθέτης Κώστας Καρύδας επέλεξε να μη δημιουργήσει μια συνηθισμένη πλοκή που έχουν συνήθως αντίστοιχα video clip. Πρωταγωνιστές της ιστορίας μας είναι ένα νεαρό ζευγάρι που επισκέπτεται το νησί στο οποίο γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν. Όμως, αυτή τη φορά όλα είναι διαφορετικά. Τα χαμόγελα και οι ευτυχισμένες στιγμές εναλλάσσονται με την πίκρα, την απογοήτευση και τη ματαίωση που αποτυπώνεται στο βλέμμα όλων μας, όταν συνειδητοποιούμε ότι μια σχέση τελειώνει.

Το σπάνιο, αλλά και τόσο εντυπωσιακό τοπίο της Σύμης, που αποτυπώνεται με εξαιρετικό τρόπο στο video clip, μοιάζει να είναι ο τρίτος χαρακτήρας της ιστορίας.

Amanda Tenfjord – Die Together (Official Music Video)

Οι στίχοι του «Die Together»

Το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 66ο διαγωνισμό της Eurovision έχει αγγλικό στίχο.

I’m in your back seat

You are driving me crazy

You’re in fully control

It’s like you always known so

Are you having a good time

Doesn’t seem like you’re all fine

We don’t laugh anymore

And when we cry we do it on our own

It’s been a lovely year for us

Yeah that’s what they say

It’s been a hell of a year

And we’ve been living in fear

Close to giving up

But if we die together now

We will always have each other

I won’t lose you for another

And if we die together now

I will hold you till forever

If we die together die together now

I love you, say that you love me too

That’s the only way we can get out of this hell we made

It’s been a lovely year for us

Yeah that’s what they say

It’s been a hell of a year

And we’ve been living in fear

Close to giving up

But if we die together now

We will always have each other

I won’t lose you for another

And if we die together now

I will hold you till forever

If we die together die together now

Take my heart and rip it out

Bring it to the other side

(x2)

Take my heart and rip it out…

Cause if we die together now

We will always have each other

I won’t lose you for another

And if we die together

I will hold you till forever

If we die together die together

