Εξαπλώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή | Τα κρίσιμα ζητήματα όπως τα ανέλυσε ο Λάμπρος Τζούμης (video)

Τέσσερις ημέρες μετρά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τις συγκρούσεις να εντείνονται. Ταυτόχρονα η ανησυχία «φουντώνει» καθώς πλέον πολλές χώρες βρίσκονται στο πεδίο των επιθέσεων «Το Ιράν έχει χτυπήσει όλες σχεδόν τις χώρες του Κόλπου και την Κύπρο και θεωρώ ότι σύντομα θα υποκύψει» τόνισε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Αντιστράτηγος ε.α. και Αναλυτής Διεθνών Ζητημάτων Κώστας Τζούμης και παράλληλα συμπλήρωσε «δεν έχει αεράμυνα, δεν διαθέτει αεροπορία και το μόνο που έχει είναι βαλλιστικούς πυραύλους και drones. Η διάβρωση στο εσωτερικό του είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα».

Από την άλλη εντύπωση προκαλεί η μυστική επιχείρηση της Μοσάντ, που παρακολουθούσε για μεγάλο διάστημα τις κινήσεις των αξιωματούχων του Ιράν χωρίς να γίνει αντιληπτή με αποτέλεσμα την αιφνίδια επίθεση και τον θάνατο του Χαμενεΐ . Πάνω στο θέμα ο Κώστας Τζούμης σχολίασε «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να το διαχειριστεί η νέα ηγεσία του Ιράν, γιατί ξέρουν ότι θα έχουν την τύχη του Χαμενεΐ».

Παράλληλα κατά ριπάς φεύγουν οι επιθέσεις δημιουργώντας σκηνικό χάους στις χώρες του κόλπου και όχι μόνο «Το Ιράν έχει διασκορπίσει τους βαλλιστικούς πυραύλους σε όλη τη χώρα και δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν. Στόχος του Ιράν είναι να ασκήσει πίεση στις χώρες του Κόλπου και στην Κύπρο, ώστε με τη σειρά τους να ασκήσουν πίεση στις ΗΠΑ, για να γίνει εκεχειρία». Όσον αφορά το ενδεχόμενο χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ στην Τεχεράνη το θεώρησε πολύ μακρινό σενάριο προς το παρόν επισημαίνοντας «Ενδεχομένως σε ακραία κατάσταση οι ΗΠΑ αν θέλουν να ανατρέψουν το καθεστώς θα βρουν μια αεροκίνητη μετακίνηση και θα μπουν μέσα στην Τεχεράνη αλλά θεωρώ ότι είναι σενάρια που ξεφεύγουν από τη λογική».

Έντονη η ανησυχία όμως και στην Κύπρο μετά τις επιθέσεις στη Βρετανική Βάση. Ο κ. Τζούμης σχολιάζοντας τα αντανακλαστικά των συμμαχικών δυνάμεων και της Ελλάδας είπε «Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται σε μια οριακή ζώνη ειρήνης και πολέμου. Οι βαλλιστικοί πυραυλοι του Ιράν έχουν βελινεκές που αγγίζει τα 2.000 χλμ γι’ αυτό έγινε η μεταφορά δυνάμεων στην Κύπρο. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την αντίδραση των συμμαχικών δυνάμεων. Πρώτοι έπρεπε να πάνε οι Βρετανοί. Η δική μας κίνηση είναι υψίστης συμμαχίας. Ενέχει κάποιους κινδύνους άλλα δεν είναι μεγάλοι. Η φρεγάτα έχει το σύστημα Κένταυρος που είχε σταλεί και στην Ερυθρά Θάλασσα, αντιμετωπίζοντας με εντυπωσιακό τρόπο τα drones των Χούθι. Όμως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα γίνει αν επιτεθούν 400 – 500 drones».