«Κόκκινος» συναγερμός και παγκόσμια ανησυχία | Κλάψης & Χαραλαμπίδης στο BEST αξιολογούν τα δεδομένα και τις επιπτώσεις (video)

Η Μέση Ανατολή «φλέγεται» με τον πόλεμο να εξαπλώνεται σε πολλά μέτωπα και την ανησυχία να εντείνεται. «Μια σύρραξη που μπορεί να οδηγήσει σε ντόμινο εξελίξεων που μπορεί να ξεφύγουν» σημείωσε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αντώνης Κλάψης και συμπλήρωσε « Ήδη το Ιράν πλήττει γειτονικές χώρες και η Χεζμπολάχ που επιτίθεται και στην Κύπρο. Έχει διαταραχθεί η παγκόσμια αγορά πετρελαίου και έχουμε μια εξίσωση που δεν είναι αισιόδοξη».

Σε συναγερμό και η Κύπρος μετά την επίθεση με drones που δέχθηκε η Βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι. Άμεση ήταν η συνδρομή της Ελλάδας για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή με τέσσερα F16 και τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά». Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε για την επίθεση και την κατάσταση που επικρατεί στη Μεγαλόνησο ο Γιάννος Χαραλαμπίδης δημοσιογράφος και Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων λέγοντας «Την ώρα που κυβέρνηση και Βρετανία έλεγαν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος είχαμε στα χέρια μας τις ρίψεις που γίνονταν γύρω από την Κύπρο. Τελικά έγινε ένα χτύπημα ξέφυγε ένα drone το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ανήσυχο, διότι η κυβέρνηση δεν είχε προετοιμάσει τον κόσμο ότι είμαστε εν δυνάμει στόχος λόγω των βάσεων. Ο Κύπριος υπουργός Άμυνας, όπως ενημέρωσε έχει συνομιλήσει με αρχηγούς στο ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ έχουν στείλει σκάφος «ηλεκτρονικού πολέμου» και anti drones για να προστατεύει τις βάσεις».

Όσον αφορά την σκοπιμότητα του Ιράν με το να επιτίθεται Περιφερειακά και σε γειτονικές χώρες ο Αντώνης Κλαψής επεσήμανε «Μπορεί να είναι μια ένδειξη αδυναμίας το να στοχεύει στους πιο αδύναμους κρίκους, που μπορεί να έχει πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα. Από πολιτική άποψη απομονώνεται στην περιοχή. Ο μόνος λόγος που έχει νόημα είναι εσωτερικά να δείξει ότι μπορεί να αντιδράσει με κάποιο τρόπο. Δημιουργεί μεγάλη ανησυχία στην κοινή γνώμη, προκαλεί κύματα φυγής, η οικονομική δραστηριότητα πλήττεται και έχει κόστος και για τις χώρες του Κόλπου. Όλοι αυτοί γίνονται αντίπαλοι του Ιράν» ενώ από την πλευρά του ο Γιάννος Χαραλαμπίδης είπε «Από τη στιγμή που οι Ιρανοί δέχθηκαν χτύπημα θεωρούν ότι οπουδήποτε υπάρχουν συνεργάτες των Αμερικανών είναι εχθρός. Αν αφεθεί στο έλεος θα υπάρξει κλίμα πανικού στο εσωτερικό του Ιράν. Θεωρώ ότι οι αντιδράσεις εφόσον έγινε επίθεση είναι φυσιολογικές, αφού βρίσκονται σε πόλεμο».

Την ίδια στιγμή το οικονομικό κόστος είναι μεγάλο ταράζοντας τα νερά της Παγκόσμιας Οικονομίας. Πάνω στο θέμα ο Γιάννος Χαραμπίδης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις αλλά και τα συμφέροντα που έχει και θέλει να πετύχει η Αμερική αναφέροντας «Το κόστος είναι ανάλογο του χρόνου που θα διαρκέσει ο πόλεμος. Ήδη στα στενά του Ορμούζ υπάρχει αντίληψη για πολεμικό κλίμα. Από τα στενά δεν πλήττεται μόνο η παγκόσμια οικονομία αλλά και το ίδιο το καθεστώτος του Ιράν. Το πιο σημαντικό είναι ότι το 80 με 90 % της παραγωγής του Ιράν πάει προς την Κίνα, ούτε η Κίνα θα ήθελε να κλείσουν τα στενά. Υπάρχει σχέση συμφερόντων μεταξύ τους . Οι ΗΠΑ περνούν στο Ιράν για να δημιουργήσουν καθεστώτος ασφάλειας και να μπορούν να εκμεταλλεύονται τα πετρέλαια της περιοχής και του Ιράν».

Παρότι η Ευρώπη ακόμη δεν εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο ο Αντώνης Κλάψης έθεσε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα πως σε αυτή την φάση και όπως τρέχουν τα γεγονότα μπορεί να υπάρξουν και άλλα «τυφλά» ή και τρομοκρατικά χτυπήματα εντός της Γηραιάς Ηπείρου, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά «Αυτό που προκαλεί μεγάλη ανησυχία είναι το ενδεχόμενο μνα υπάρχουν υβριδικές επιθέσεις αυτοκτονίας σε Ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν εύκολα».