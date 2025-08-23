Εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών στη Λακωνία

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Γυθείου σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, -3- περιπτώσεις κλοπών και -2- περιπτώσεις αποπειρών κλοπών σε οικίες, στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Ανατολικής Μάνης Λακωνίας.

Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθησαν χθες (22.8.2025) το πρωί, σε τοπική κοινότητα του δήμου Σπάρτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λακωνίας, 41χρονος ημεδαπός και 40χρονη ημεδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς του.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της μεθοδικής και εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης που διεξήχθη από το Αστυνομικό Τμήμα Γυθείου σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης και μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, εξακριβώθηκε ότι οι ανωτέρω, προχθές (21.8.2025) στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Ανατολικής Μάνης Λακωνίας, διέπραξαν συνολικά -3- περιπτώσεις κλοπών και -2- περιπτώσεις αποπειρών κλοπών σε οικίες.

Πιο συγκεκριμένα, ως προς τον τρόπο δράσης τους και την μεθοδολογία τους, οι παραπάνω για να μην γίνουν αντιληπτοί, χρησιμοποιούσαν όχημα και αφού κατέφθαναν σε οικισμούς της Ανατολικής Μάνης, εντόπιζαν οικίες, των οποίων οι ένοικοι απουσίαζαν, εισέρχονταν σε αυτές, προκαλώντας ταυτόχρονα φθορές και στη συνέχεια αφαιρούσαν κυρίως χρυσαφικά – κοσμήματα και χρήματα, ανώ ακολούθως τρέπονταν σε φυγή.

Τέλος, κατασχέθηκε όχημα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων, εντός του οποίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Αστυνομικό Τμήμα Γυθείου, για την ταυτοποίηση των υπολοίπων συνεργών τους, καθώς και για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε άλλες παρόμοιες πράξεις.