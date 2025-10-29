«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»: Άνοιξε η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για κύρια κατοικία

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» για τις αιτήσεις που έχουν επιλέξει και το σκέλος «Ανακαινίζω».

Επιδότηση από αυτά τα προγράμματα έχουν λάβει 98.437 ωφελούμενοι με αυξημένα ποσοστά για τα ευάλωτα νοικοκυριά Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η διαδικασία αφορά στους νέους που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ένταξης και αποτελεί το επόμενο βήμα για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση της κύριας κατοικίας τους.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοχεύει στην αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κατοικιών κατά τουλάχιστον τρεις κατηγορίες (άνω του 30% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας), συνδυάζοντας την προστασία του περιβάλλοντος με την ουσιαστική αρωγή της νέας γενιάς στην απόκτηση και βελτίωση της πρώτης κατοικίας.

