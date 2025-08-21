«Εξπρές» κύμα ζέστης με 40άρια -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει περισσότερο, πότε θα δροσίσει

Η άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες δύο ημέρες.

Έτσι λοιπόν, από σήμερα Πέμπτη προβλέπονται δυτικοί-νοτιοδυτικοί άνεμοι και άνοδος της θερμοκρασίας, που θα φτάσει τους 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο τόσο την Πέμπτη όσο και την Παρασκευή, φτάνοντας ακόμα και τος 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές.

Ωστόσο, από το Σάββατο, λόγω και του ότι οι άνεμοι θα «γυρίσουν» σε βορειοδυτικούς, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, που θα συνεχιστεί και την Κυριακή.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Πέμπτη (21/8)

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Πέμπτη (21/8) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο με την υψηλότερη να φτάνει τους 37 βαθμούς στα ανατολικά της χώρας ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

