Νεότερη ενημέρωση: Φωτιά στα Πετράλωνα – Συνδράμουν εναέρια μέσα

Με το μέτωπο να παραμένει ενεργό στην περιοχή Πετράλωνα, στη Μεσσηνία η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται και αυτή την ώρα με κύριο χαρακτηριστικό τον αέρα.

Στο σημείο επιχειρούν από την πρώτη 26 πυροσβέστες, 6 άτομο πεζοπόρο και 4 εθελοντές καθώς και υπάλληλοι του δήμου, 10 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά ξεκίνησε από δασικό σημείο, νότια του χωριού που πριν από λίγες ημερών μια άλλη φωτιά είχε κάψει μεγάλη έκταση, και πλέον φαίνεται να καίει και περιοχή με ελιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά επιστρέφει προς τα ήδη καμένα, γεγονός που εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τον έλεγχο της.