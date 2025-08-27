«Έξυπνοι» μετρητές: Σε τηλεμέτρηση ήδη πάνω από 1 εκατ. καταναλωτές – 1,4 δισ. ευρώ για πλήρη επέκταση

Ποσό 1,43 δισ. ευρώ προβλέπει ο ΔΕΔΔΗΕ για την εγκατάσταση των «έξυπνων» μετρητών ρεύματος κατά την πενταετία 2026-2030, στο τέλος της οποίας αναμένεται να έχει αντικατασταθεί το σύνολο των αναλογικών «ρολογιών» πανελλαδικά. Έτσι, για να ολοκληρωθεί το roll-out, η σχετική δαπάνη αναμένεται να διαμορφωθεί στα 195 εκατ. περίπου το 2026, την επόμενη τριετία να κινηθεί στα επίπεδα των 260-270 εκατ. ευρώ, για να ενισχυθεί περαιτέρω στα 357 εκατ. το 2030.

Ο παραπάνω «επενδυτικός οδικός χάρτης» περιλαμβάνεται στο νέο Προκαταρκτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2026-2030, το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση από τον Διαχειριστή. Στο ίδιο Σχέδιο υπάρχει και μία «ακτινογραφία» των καταναλωτών με παροχές που ήδη τηλεμετρούνται και οι οποίες αθροίζουν πάνω από 1 εκατομμύριο. Από αυτές, περίπου 25.200 είναι παροχές μέσης τάσης και 983.500 χαμηλής τάσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο ρυθμός εγκατάστασης ψηφιακών «ρολογιών» έχει ήδη επιταχυνθεί, ενώ θα ενισχυθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες, καθώς τον Μάιο του 2025 «κλείδωσαν» τα επίσημα αποτελέσματα του πρώτου «γύρου» του κυρίως διαγωνισμού, για την προμήθεια 2,76 εκατ. συσκευών από τις εταιρείες Iskraemeco, Itron και Protasis. Συνολικά μέσω του διαγωνισμού, θα δρομολογηθεί η εγκατάσταση 7,64 εκατ. συσκευών, ώστε να αποσυρθούν όλοι οι αναλογικοί μετρητές και από τη χαμηλή τάση.

Συνολικές επενδύσεις 4,79 δισ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαβούλευση του νέου Προκαταρκτικού business plan βρίσκεται σε εξέλιξη, τη στιγμή που λίγες μόλις ημέρες νωρίτερα δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η έγκριση του προηγούμενου Σχεδίου Ανάπτυξης από τη Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ), η οποία τον περασμένο Μάρτιο είχε δώσει το «πράσινο φως» σε 174 έργα συνολικού προϋπολογισμού 3 δισ. ευρώ περίπου. Συγκριτικά, το νέο Σχέδιο περιλαμβάνει περισσότερα έργα (204) και έχει αυξημένο budget, στα 4,79 δισ. ευρώ. Από τα έργα αυτά, τα 43 είναι καινούρια.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.insider.gr πατώντας ΕΔΩ