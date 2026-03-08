Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος: Έως 30 λεπτά ανά κιλοβατώρα οι αποκλίσεις στις τιμές για τα «πορτοκαλί»

Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια του 24ώρου, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και τα 30 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καταγράφονται από την πρώτη περίοδο εφαρμογής των δυναμικών («πορτοκαλί») τιμολογίων για τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, το πιθανό όφελος από τα συγκεκριμένα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να είναι σημαντικό για όσες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν την κατανάλωσή τους σε ώρες χαμηλών ή ακόμη και μηδενικών τιμών, περιορίζοντας τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος στις πιο ακριβές ώρες της ημέρας.

Όσοι επίσης δεν έχουν αυτή την ευελιξία μεταφοράς των φορτίων κινδυνεύουν να επωμιστούν υψηλότερες χρεώσεις, εφόσον επιλέξουν τη δυναμική τιμολόγηση. Πρακτικά, για να έχει νόημα η επιλογή δυναμικού τιμολογίου, θα πρέπει το όφελος που προκύπτει από τις ώρες χαμηλής χρέωσης να υπερβαίνει το κόστος από τις υψηλότερες χρεώσεις τις υπόλοιπες ώρες του 24ώρου.

