Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
8
Μάρτιος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος: Έως 30 λεπτά ανά κιλοβατώρα οι αποκλίσεις στις τιμές για τα «πορτοκαλί»

Share

Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια του 24ώρου, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και τα 30 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καταγράφονται από την πρώτη περίοδο εφαρμογής των δυναμικών («πορτοκαλί») τιμολογίων για τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, το πιθανό όφελος από τα συγκεκριμένα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να είναι σημαντικό για όσες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν την κατανάλωσή τους σε ώρες χαμηλών ή ακόμη και μηδενικών τιμών, περιορίζοντας τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος στις πιο ακριβές ώρες της ημέρας.

Όσοι επίσης δεν έχουν αυτή την ευελιξία μεταφοράς των φορτίων κινδυνεύουν να επωμιστούν υψηλότερες χρεώσεις, εφόσον επιλέξουν τη δυναμική τιμολόγηση. Πρακτικά, για να έχει νόημα η επιλογή δυναμικού τιμολογίου, θα πρέπει το όφελος που προκύπτει από τις ώρες χαμηλής χρέωσης να υπερβαίνει το κόστος από τις υψηλότερες χρεώσεις τις υπόλοιπες ώρες του 24ώρου.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode