Ευχαριστίες Βασιλόπουλου σε Πτωχό: «Με το Παρατηρητήριο, η Καλαμάτα κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς το μέλλον»

Την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την εξέλιξη της δημιουργίας του Παρατηρητηρίου Κλιματικής Προσαρμογής στην Καλαμάτα εξέφρασε με ανάρτησή του ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου και Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος. Ο κ. Βασιλόπουλος ευχαριστεί θερμά τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό που δρομολόγησε την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου. Αναλυτικά αναφέρει:

Η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Κλιματικής Προσαρμογής στην Καλαμάτα αποτελεί μια εξέλιξη που μας γεμίζει βαθιά ικανοποίηση και υπερηφάνεια. Πρόκειται για ένα έργο – σταθμό όχι μόνο για την πόλη μας, αλλά και για ολόκληρη την Πελοπόννησο, καθώς θέτει τις βάσεις για την επιστημονική παρακολούθηση, κατανόηση και αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, ενός από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας. Το έργο της Περιφέρειας έχει προϋπολογισμό 4.995.280 ευρώ και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.