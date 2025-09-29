204 χρόνια από την Άλωση της Τριπολιτσάς — Παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού

Με λαμπρότητα η Τρίπολη τίμησε σήμερα τα 204 χρόνια από την Άλωση της Τριπολιτσάς, γράφοντας ακόμη μία σελίδα τιμής και μνήμης στην ιστορία της Επανάστασης του 1821.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, ενώ ακολούθησε η καθιερωμένη παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων και πολιτιστικών συλλόγων. Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, συνοδευόμενος από τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστο Λαμπρόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας Κώστα Μανδρώνη και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Μανώλη Σκαντζό. Παρόντες ήταν επίσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και εκπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων.

Σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός τόνισε: «Σήμερα η Πελοπόννησος τίμησε με σεβασμό και υπερηφάνεια τους ήρωες της Άλωσης της Τριπολιτσάς — μια στιγμή που σφράγισε τον αγώνα για Ελευθερία και αξιοπρέπεια.

Ως Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζουμε έμπρακτα τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, γιατί γνωρίζουμε ότι η πρόοδος χτίζεται μόνο όταν θυμόμαστε από πού ξεκινήσαμε και ποιοι μας άνοιξαν τον δρόμο.

Η οργάνωση των εκδηλώσεων, ο σεβασμός και η τιμή που έδειξαν οι συμμετέχοντες παρά τον βροχερό καιρό αποτυπώνουν τη ζωντανή σχέση της Πελοποννήσου με την ιστορία της και συγκινούν κάθε πολίτη.

Επίσης, η παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νίκου Δένδια και των εκπροσώπων της Βουλής, τους οποίους και καλωσορίζουμε στην Περιφέρειά μας, δίνει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα και κύρος στους εορτασμούς, αναδεικνύοντας τον πανελλήνιο χαρακτήρα τους.

Με σεβασμό στο παρελθόν, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με αισιοδοξία για μια δυνατή Πελοπόννησο, αντάξια της Ιστορίας της».