Ευχές στον εορτάζοντα Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο (pic’s)

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε χθες το απόγευμα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, το Επισκοπικό Μέγαρο της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσση­νίας, προκειμένου να ευχηθεί στον εορτάζοντα Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, για τα ονομαστήριά του.

Το παρόν έδωσαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Πα­τρών κ. Χρυσόστομος, Καισαριανής κ. Δανιήλ καί Ηλείας κ. Ἀθανά­σιος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σκιάθου κ. Ιωάννης, Αρχιγραμ­ματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κληρικοί από την Αρχιεπισκοπή Αθη­νών και από άλλες Ιερές Μητροπόλεις, ιερείς της Μητροπόλεως Μεσσηνίας, εκκλησιαστικά συμ­βού­λια, ενοριακά φιλό­πτω­χα, κατη­χη­τι­κά σχολεία, αντιπροσωπεία της Σχολής Βυζαν­τι­νής Μουσικής της Μητροπόλεως Μεσσηνίας, τοπικοί σύλλογοι, καθώς και εκπρόσωποι άλλων τοπικών φορέων.

Οι επισκέπτες έτυχαν θερμής υποδοχής από το Μητρο­πο­λί­τη, ο οποίος και τους ευχαρίστησε εγκαρδίως για την τιμή και την αγάπη που εξέφρασαν προς το πρόσωπό του, ευχόμενος σε όλους να έχουν υγεία και κάθε καλό παρά Θεού στη ζωή τους.