Ευχές στον εορτάζοντα Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο (pic’s)

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε χθες το απόγευμα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, το Επισκοπικό Μέγαρο της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, προκειμένου να ευχηθεί στον εορτάζοντα Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, για τα ονομαστήριά του.
Το παρόν έδωσαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Πατρών κ. Χρυσόστομος, Καισαριανής κ. Δανιήλ καί Ηλείας κ. Ἀθανάσιος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σκιάθου κ. Ιωάννης, Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κληρικοί από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και από άλλες Ιερές Μητροπόλεις, ιερείς της Μητροπόλεως Μεσσηνίας, εκκλησιαστικά συμβούλια, ενοριακά φιλόπτωχα, κατηχητικά σχολεία, αντιπροσωπεία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως Μεσσηνίας, τοπικοί σύλλογοι, καθώς και εκπρόσωποι άλλων τοπικών φορέων.
Οι επισκέπτες έτυχαν θερμής υποδοχής από το Μητροπολίτη, ο οποίος και τους ευχαρίστησε εγκαρδίως για την τιμή και την αγάπη που εξέφρασαν προς το πρόσωπό του, ευχόμενος σε όλους να έχουν υγεία και κάθε καλό παρά Θεού στη ζωή τους.