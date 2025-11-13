«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:
ΣΤΟ ΣτΕ ΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΒΟΙΩΝ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΖΗΤΟΥΝ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΗΝ ΑΔΕΔΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ -ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Π. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΞΕΝΩΝΑΣ «ΥΑΚΙΝΘΟΣ»
ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΗΣ ΚΝΕ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
«Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ