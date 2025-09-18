Ευλογιά προβάτων: Κίνδυνος να χαθεί η αναγνώριση της φέτας ως προϊόν ΠΟΠ σε περίπτωση εμβολιασμού -Ορατό το lockdown

Κατά του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων για την ευλογιά τίθεται το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ξεκαθαρίζοντας ότι εμβολιασμός δεν αποτελεί λύση.

Μάλιστα με στελέχη του υπουργείου να αναφέρουν πως μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρούς περιορισμούς στις εξαγωγές γάλακτος και φέτας με καταστροφικές συνέπειες για τους παραγωγούς.

Με τη συζήτηση γύρω από την ανάγκη εμβολιασμού ή μη να έχει φουντώσει, τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου ξεκαθαρίζουν – εν μέσω έκρηξης κρουσμάτων- ότι η μόνη λύση είναι η πιστή εφαρμογή των μέτρων που ανακοινώθηκαν πρόσφατα ώστε να αποφευχθεί η λήψη νέων πιο δυσάρεστων, όπως η επιβολή ενός lockdown.

«Ο εμβολιασμός δεν αποτελεί λύση»

«Ακολουθούμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου. Δεν υπάρχει αποτελεσματικό εμβόλιο. Ο εμβολιασμός δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στην Ευρώπη. Αλλά ακόμη και σε χώρες που εφαρμόστηκε, όπως στην Τουρκία, το πρόβλημα της ευλογιάς παραμένει. Στη σύσκεψη με τους περιφερειάρχες συμφωνήσαμε, μετά από εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων, ότι το εμβόλιο δεν είναι ενδεδειγμένο. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ο Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, υποστηρίζει σήμερα το αντίθετο», αναφέρει στο iefimerida.gr υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου.

Δυστυχώς, τα μέτρα δεν τηρούνται όπως δείχνουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν τηρούνται.

