Ο δήθεν «απατεώνας» της Πύλου… Άραγε τι κρύβεται πίσω από τους πηχυαίους τίτλους για τον κτηνοτρόφο;

Για να καταλάβει ο κόσμος -γιατί σήμερα… χορτάσαμε πηχυαίους τίτλους- ήρθε η απλοϊκή εξήγηση από τον υπεύθυνο επιδοτήσεων της «Αγροτικής Ένωσης Α.Ε.» τον Νίκο Ποδοχωρίτη για να δώσει την ξεκάθαρη διάσταση των όσων έχουν συμβεί με την τεχνική λύση και την ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ για να επιλέγονται… όπου να’ ναι εκτάσεις (δείτε εδώ).

Και επειδή κάποιοι θέλησαν να προκαλέσουν εντυπώσεις για… Πύλο και… Μύκονο με άστοχο τρόπο, φθάσαμε στο σημείο να βρεθεί «χρεωμένος» και «κρεμασμένος στα μανταλάκια» κτηνοτρόφος που απλά κάθε χρόνο έκανε ό,τι έκανε και τα προηγούμενα στη δήλωσή του.

Άραγε, γιατί δεν αναφέρουν πόσα χρήματα έχει πάρει αυτός ο ταλαιπωρημένος αγρότης που τον παρουσιάζουν ως… εκατομμυριούχο με εκτάσεις στη Μύκονο, αφήνοντας έτσι… εντυπώσεις για παχυλές επιδοτήσεις;

Εμείς σας παρουσιάζουμε τα ποσά που έλαβε όλα τα χρόνια για να δείτε την αλήθεια και να λάβετε τα συμπεράσματά σας.

Ο κτηνοτρόφος αυτός που κάθε χρόνο δήλωνε τα ζώα του έχει λοιπόν πάρει:

1800€ το 2022, 1450€ το 2023 και κάτω από 1000€ το 2024. Τώρα τι λέτε;

Άραγε ποιον φοβούνται από την Πύλο;

Να σημειωθεί πως ακόμη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο σημερινό ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ αναγνώρισε πως ο αγρότης δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει καμία εμπλοκή…