Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown – «Κανείς δεν ξέρει να μας πει πότε θα σταματήσει όλο αυτό και με ποιον τρόπο»

Σχεδόν 315.000. Τόσα ήταν τα πρόβατα που είχαν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς προβάτων μέχρι την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου. Στις 17 Σεπτεμβρίου, δύο μέρες μετά την επιβολή των έκτακτων μέτρων λόγω ραγδαίας έξαρσης των κρουσμάτων, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν περίπου 260.000.

55.000 θανατωμένα αιγοπρόβατα προστέθηκαν στη θλιβερή λίστα, παρά το «Σχέδιο Δράσης των 10 ημερών» σε όλες τις περιφέρειες της χώρας (σ.σ το σχέδιο περιλαμβάνει την αυξημένη παρουσία κτηνιάτρων του υπουργείου στο πεδίο, εντατικοποιήση των επιτόπιων ελέγχων καθώς επίσης και την ενθάρρυνση των κτηνοτρόφων για τήρηση και εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας).

Καθώς πλησιάζει η εκπνοή και του δεύτερου δεκαήμερου, αυτού δηλαδή στο οποίο θα φαινόταν αν τα μέτρα απέδωσαν καρπούς και καθώς φαίνεται, η αυξητική πορεία των κρουσμάτων δεν ανεκόπη, το lockdown στην ελληνική αιγοπροβατεία είναι πια antes portas.

Την Παρασκευή 3/10, το αργότερο την ερχόμενη Δευτέρα (6/10), ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα έχει στα χέρια του τον αριθμό των νέων δηλωμένων εστιών και κρουσμάτων για την εβδομάδα που πέρασε. Το κλίμα από την περιφέρεια είναι πως τα κρούσματα συνεχίζουν να καλπάζουν.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Θεσσαλία (Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα) και ακολουθούν η Δυτική Αχαΐα και οι Σέρρες.

