Ξέφυγε η ευλογιά των αιγοπροβάτων, εκτινάχτηκαν τα κρούσματα – “Η τελευταία μας ευκαιρία πριν το lockdown” [βίντεο]

Η ευλογιά έχει προκαλέσει σημαντικές απώλειες σε κοπάδια και μεγάλη αναστάτωση στον κτηνοτροφικό κόσμο, με τους παραγωγούς να βρίσκονται σε απόγνωση.

Παράλληλα, η ανησυχία έχει περάσει και στους καταναλωτές, οι οποίοι φοβούνται πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία αλλά και ελλείψεις προϊόντων στην αγορά.

“Είμαστε σε μία πολύ δύσκολη καμπή. Η ευλογιά μας ξέφυγε. Έγιναν λάθη και ίσως όλοι χαλαρώσαμε. Τώρα πρέπει να τελειώνουμε με τη ζωονόσο, γιατί ήδη έχει υποστεί ζημιά το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Εάν συνεχιστεί με αυτό τον ρυθμό θα δούμε επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα που δεν θα έχουμε ξαναδεί. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε γέννες, μπαίνουμε σε νέα γαλακτική περίοδο και πρέπει να δούμε τι θα γίνει”, είπε στο MEGA ο Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρύτων.

Για εκτίναξη κρουσμάτων ευλογιάς στα αιγοπρόβατα τους τελευταίους μήνες έκανε λόγο ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, γ.γ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως ανέφερε, ένα lockdown θα σήμαινε η καθολική απαγόρευση της μετακίνησης των ζώων και των ζωοτροφών πανελλαδικά.

“Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Υπάρχει έξαρση των κρουσμάτων τους τελευταίους 3-4 μήνες. Δυστυχώς, εκεί που τα πηγαίναμε καλά από Μάρτιο μέχρι Μάιο, τώρα έχουμε μία εκτίναξη των κρουσμάτων και νέες εστίες, κάτι που είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν έχει τηρηθεί η απαγόρευση της μετακίνησης και τα μέτρα βιοασφάλειας. Είναι μία πραγματική απειλή για την κτηνοτροφία η ευλογιά, έχουν θανατωθεί πάνω από 300 χιλιάδες ζώα. Μιλάμε για μία κατάσταση που είναι πραγματικά η τελευταία μας ευκαιρία: Να κάνουμε αυτό που πρέπει αλλιώς θα πρέπει να προχωρήσουμε σε lockdowvn. Όσα μέτρα και να πάρει το υπουργείο, εάν δεν εφαρμόζονται, δυστυχώς δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε”.

Από την άλλη οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση και τονίζουν ότι η Θεσσαλία έχει το 50% των ζώων που θανατώθηκαν από ευλογιά.

“Δεν ξέρω εάν κάποιοι μήνες lockdown φέρουν κάποιο πραγματικό αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής το μόνο αποτέλεσμα είναι ότι βρισκόμαστε σε οικονομική ασφυξία. Είναι πραγματικά μία δραματική κατάσταση”, είπε ο Δημήτρης Μπαλούκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας.

Οι κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν πως δεν βλέπουν στήριξη από το αρμόδιο υπουργείο και ζητούν τον εμβολιασμό των ζώων.

