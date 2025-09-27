Ξέφυγε η ευλογιά των αιγοπροβάτων, εκτινάχτηκαν τα κρούσματα – “Η τελευταία μας ευκαιρία πριν το lockdown” [βίντεο]

Η ευλογιά έχει προκαλέσει σημαντικές απώλειες σε κοπάδια και μεγάλη αναστάτωση στον κτηνοτροφικό κόσμο, με τους παραγωγούς να βρίσκονται σε απόγνωση.
Παράλληλα, η ανησυχία έχει περάσει και στους καταναλωτές, οι οποίοι φοβούνται πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία αλλά και ελλείψεις προϊόντων στην αγορά.
Για εκτίναξη κρουσμάτων ευλογιάς στα αιγοπρόβατα τους τελευταίους μήνες έκανε λόγο ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, γ.γ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Όπως ανέφερε, ένα lockdown θα σήμαινε η καθολική απαγόρευση της μετακίνησης των ζώων και των ζωοτροφών πανελλαδικά.
Από την άλλη οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση και τονίζουν ότι η Θεσσαλία έχει το 50% των ζώων που θανατώθηκαν από ευλογιά.
“Δεν ξέρω εάν κάποιοι μήνες lockdown φέρουν κάποιο πραγματικό αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής το μόνο αποτέλεσμα είναι ότι βρισκόμαστε σε οικονομική ασφυξία. Είναι πραγματικά μία δραματική κατάσταση”, είπε ο Δημήτρης Μπαλούκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας.
Οι κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν πως δεν βλέπουν στήριξη από το αρμόδιο υπουργείο και ζητούν τον εμβολιασμό των ζώων.
