Ευλογιά προβάτων: Ντόμινο αναταράξεων και άνοδος τιμών σε γαλακτοκομικά και κρέας από τη μη αντιμετώπιση

Σημαντική ήταν η καθυστέρηση που υπήρξε ως προς την αντιμετώπιση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα από πλευράς Πολιτείας, όπως επισημαίνει μιλώντας στο powergame.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρύτων και της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), Παύλος Σατολιάς. Ο ίδιος επισημαίνει ότι εάν δεν αντιμετωπιστεί το συντομότερο η ζωονόσος, οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές για την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς προβλέπει ότι σε αυτήν την περίπτωση θα αυξηθούν οι τιμές, τόσο λόγω των αποκλεισμών που εφαρμόζονται σε περιοχές όπου υπάρχουν κρούσματα, προκειμένου να μην εξαπλωθεί περαιτέρω η νόσος, όσο και λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου.
«Το πρώτο κρούσμα σας θυμίζω ότι εκδηλώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2024 στον Έβρο. Θα έπρεπε να έχει απομονωθεί ο νομός με κάποιον τρόπο, προκειμένου να προληφθεί η εξάπλωση της νόσου. Ωστόσο, επήλθε χαλάρωση, με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν και νέα κρούσματα στην υπόλοιπη χώρα τη φετινή άνοιξη, με αποτέλεσμα να υπάρξει ευρεία διασπορά. Φαίνεται ότι η μεγαλύτερη διασπορά υφίσταται στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ωστόσο, αρχίζει να σφίγγει ο κλοιός όσο η νόσος παραμένει ενεργή, κάτι που μπορεί να δράσει ανασταλτικά το επόμενο διάστημα», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Η διασπορά επήλθε κατά την άποψή μου από την ανεξέλεγκτη μεταφορά ζώων από τους εμπόρους.
