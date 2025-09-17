Τελευταία Νέα
Ευλογιά προβάτων: Ντόμινο αναταράξεων και άνοδος τιμών σε γαλακτοκομικά και κρέας από τη μη αντιμετώπιση

Σημαντική ήταν η καθυστέρηση που υπήρξε ως προς την αντιμετώπιση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα από πλευράς Πολιτείας, όπως επισημαίνει μιλώντας στο powergame.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρύτων και της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), Παύλος Σατολιάς. Ο ίδιος επισημαίνει ότι εάν δεν αντιμετωπιστεί το συντομότερο η ζωονόσος, οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές για την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς προβλέπει ότι σε αυτήν την περίπτωση θα αυξηθούν οι τιμές, τόσο λόγω των αποκλεισμών που εφαρμόζονται σε περιοχές όπου υπάρχουν κρούσματα, προκειμένου να μην εξαπλωθεί περαιτέρω η νόσος, όσο και λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του powergame.gr πατώντας εδώ 
