Ευλογιά προβάτων: Ντόμινο αναταράξεων και άνοδος τιμών σε γαλακτοκομικά και κρέας από τη μη αντιμετώπιση

«Το πρώτο κρούσμα σας θυμίζω ότι εκδηλώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2024 στον Έβρο. Θα έπρεπε να έχει απομονωθεί ο νομός με κάποιον τρόπο, προκειμένου να προληφθεί η εξάπλωση της νόσου. Ωστόσο, επήλθε χαλάρωση, με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν και νέα κρούσματα στην υπόλοιπη χώρα τη φετινή άνοιξη, με αποτέλεσμα να υπάρξει ευρεία διασπορά. Φαίνεται ότι η μεγαλύτερη διασπορά υφίσταται στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ωστόσο, αρχίζει να σφίγγει ο κλοιός όσο η νόσος παραμένει ενεργή, κάτι που μπορεί να δράσει ανασταλτικά το επόμενο διάστημα», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Η διασπορά επήλθε κατά την άποψή μου από την ανεξέλεγκτη μεταφορά ζώων από τους εμπόρους.