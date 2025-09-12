Εξαπλώνεται ραγδαία η ευλογιά των αιγοπροβάτων – Κολλημένες στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι επιδοτήσεις για τις ζωοτροφές, δεν αυξάνεται η αποζημίωση για τα θανατωθέντα

Σε επικίνδυνο σταυροδρόμι βρίσκεται η εξέλιξη της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχει στη διάθεση του το newsit.gr, έχουν θανατωθεί 262.000 αιγοπροβάτων λόγω της ευλογιάς, πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,5% του συνόλου (10 εκατ. περίπου).

Aν και το ποσοστό αυτό είναι σχετικά μικρό, υπάρχουν τρία σημαντικά προβλήματα, τα οποία θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνάμει εξαιρετικά δύσκολη αντιμετώπιση όχι μόνο καθεαυτής της συγκεκριμένης ζωονόσου των αιγοπροβάτων (ευλογιάς), αλλά και των δραματικών επιπτώσεων της στην παραγωγή κρέατος και προπαντός γάλακτος και άρα στις τιμές τους (ιδίως προϊόντων όπως η φέτα), οδηγώντας τες προς τα πάνω.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ