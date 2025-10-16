Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς ρομά στην Πελοπόννησο – 21 συλλήψεις, 37 προσαγωγές και 657 έλεγχοι

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν από την 1.10.2025 έως και χθες (15.10.2025), ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις, στις ευρύτερες περιοχές της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Κορινθίας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας.

Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, έγιναν έλεγχοι σε -657- άτομα, εκ των οποίων -599- ήταν ημεδαποί και -58- ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε -470-οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν -37- άτομα, από τα οποία -27- ήταν ημεδαποί και -10-ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν -21- άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

στην Αργολίδα:

Ένας (1) αλλοδαπός, με Ένταλμα Σύλληψης, για ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα και τους αλλοδαπούς και

αλλοδαπός, με Ένταλμα Σύλληψης, για ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα και τους αλλοδαπούς και Έξι (6) αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

στην Αρκαδία:

Τρεις (3) ημεδαποί, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

ημεδαποί, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και Μία (1) ημεδαπή, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

στην Κορινθία:

Ένας (1) ημεδαπός, για ναρκωτικά και

ημεδαπός, για ναρκωτικά και Ένας (1) ημεδαπός, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

στη Λακωνία:

Δύο (2) ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

στη Μεσσηνία:

Τρεις (3) ημεδαποί και ένας (1) αλλοδαπός, για ναρκωτικά,

ημεδαποί και αλλοδαπός, για ναρκωτικά, Δύο (2) αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά -188- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκε -1- ακινητοποίηση οχήματος ενώ κατασχέθηκαν:

-20- μέτρα καλώδιο, στην Αρκαδία,

Μικροποσότητα κάνναβης, στην Κορινθία και

ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -20,50- γραμμαρίων, στη Μεσσηνία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.