30 συλλήψεις έπειτα από ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο – Χειροπέδες σε 12 άτομα στη Μεσσηνία για όπλα και ναρκωτικά

Συνελήφθησαν 30 άτομα, προσήχθησαν 50 και έγινε έλεγχος σε 731. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε -537- οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 180 παραβάσεις. Εξιχνιάστηκε 1 περίπτωση κλοπής τροχοφόρου ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, ποσότητα ηρωίνης, ναρκωτικά δισκία και μαχαίρια. Οι αστυνομικοί έλεγχοι στοχεύουν στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν από την 15.9.2025 έως και χθες (19.9.2025), ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις, στις ευρύτερες περιοχές της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Κορινθίας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας.

Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, έγιναν έλεγχοι σε -731- άτομα, εκ των οποίων -647- ήταν ημεδαποί και -84- ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε -537-οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν -50- άτομα, από τα οποία -43- ήταν ημεδαποί και -7-ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν -30- άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

στην Αργολίδα:

Δύο (2) ημεδαποί και ένας (1) αλλοδαπός για παράβαση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και

ημεδαποί και αλλοδαπός για παράβαση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και Δύο (2) αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

στην Αρκαδία:

Πέντε (5) ημεδαποί, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

ημεδαποί, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, Ένας (1) ημεδαπός, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και

ημεδαπός, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και Ένας (1) αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

στην Κορινθία:

Δύο (2) ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

στη Λακωνία:

Μία (1) ημεδαπή, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού,

ημεδαπή, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού, Μία (1) ημεδαπή, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

ημεδαπή, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και Δύο (2) ημεδαποί, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο.

στη Μεσσηνία:

Τέσσερις (4) ημεδαποί, για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα,

ημεδαποί, για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα, Δύο (2) ημεδαποί, για ναρκωτικά,

ημεδαποί, για ναρκωτικά, Πέντε (5) ημεδαποί, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

ημεδαποί, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και Ένας (1) ημεδαπός, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Εξιχνιάστηκε:

από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, -1- περίπτωση κλοπής οχήματος, που έγινε την 25.5.2025 στην Καλαμάτα. Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος -2- αλλοδαπών, ηλικίας 34 και 40 ετών αντίστοιχα, για κλοπή, η οποία περιλαμβάνει ακόμη άγνωστο συνεργό τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά -180- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκαν -3- ακινητοποιήσεις οχημάτων ενώ κατασχέθηκαν:

ποσότητα ηρωίνης, συνολικού βάρους -34,9- γραμμαρίων, -113- ναρκωτικά δισκία, μικροποσότητα κάνναβης, -3- μαχαίρια KARAMBIT με μήκος λάμας έως -9- εκατοστά, -2- μαχαίρια με μήκος λάμας έως -15- εκατοστά, -1- σουγιάς, -1- στιλέτο με μήκος λάμας -8- εκατοστά, -1- ρόπαλο, -1- κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των -195- ευρώ, στη Μεσσηνία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.