Ευρωεκλογές 2024 (live update): Σε εξέλιξη η ψηφοφορία

Η εκλογική διαδικασία είχε ξεκινήσει σε αρκετές χώρες της ΕΕ τις προηγούμενες ημέρες και ολοκληρώνεται σήμερα. Συνολικά αναμένεται να ψηφίσουν περίπου 370 εκατ. Ευρωπαίοι πολίτες για να εκλέξουν συνολικά 720 ευρωβουλευτές. Στην αναμέτρηση της Ελλάδας συμμετέχουν 31 κόμματα ενώ τις 21 έδρες που δικαιούται η χώρα μας στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο διεκδικούν 1.168 υποψήφιοι.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να δημοσιεύσει την πρώτη εκτίμηση για τη σύνθεση του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε επίπεδο πολιτικών ομάδων στις 21:15 – 21:45 ώρα Ελλάδος, βάσει του προγραμματισμού που έχει ανακοινωθεί από τους υπεύθυνους παρακολούθησης των αποτελεσμάτων στην έδρα της Ευρωβουλής. Η ενημέρωση για τα αποτελέσματα ανά χώρα εδώ.

It’s voting time! 🗳️ On 9 June, people across 21 🇪🇺 countries will vote for their representatives in the #EUelections2024.

It’s your moment: #UseYourVote. Or others will decide for you. pic.twitter.com/HUOrivabmb

— European Parliament (@Europarl_EN) June 8, 2024