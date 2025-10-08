Τελευταία Νέα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ευρώπη: Όλο και πιο δύσκολη η ποιότητα ζωής – Θα ζήσουν οι νέες γενιές χειρότερα από τους γονείς τους;

Καθώς οι χώρες στην Ευρώπη επενδύουν δισεκατομμύρια σε αμυντικές δαπάνες, τα χρέη τους αυξάνονται, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την εθνική δημοσιονομική σταθερότητα.

Το κόστος του λεγόμενου ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, που προσφέρει υγειονομική περίθαλψη, προσιτή εκπαίδευση και συνταξιοδότηση σε όλους, γίνεται αφόρητα υψηλό.

Στη Γαλλία, καθώς το χρέος της χώρας αυξάνεται ραγδαία, η πιστοληπτική της αξιολόγηση υποχωρεί, τα εισοδήματα λιμνάζουν, οι πρωθυπουργοί πέφτουν και η χώρα βυθίζεται στην ακυβερνησία.

Στη μικρή, σε σχέση με τα παραπάνω μεγαθήρια, Ελλάδα, η κατάσταση χρέους της συνεχίζει να κατατάσσεται ως η χειρότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

