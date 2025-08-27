Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρώπη: Ποιες χώρες εισπράττουν τους περισσότερους φόρους – Η θέση της Ελλάδας

Το Euronews Business εξετάζει ποιες χώρες στην Ευρώπη εισπράττουν τους περισσότερους φόρους και ποιο ποσοστό του εθνικού τους προϊόντος (ΑΕΠ) αυτοί αντιπροσωπεύουν.

Μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών, η Γαλλία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το χαμηλότερο

Τα φορολογικά έσοδα αποτελούν ένα κρίσιμο εργαλείο για τις κυβερνήσεις για τη χρηματοδότηση δημόσιων υπηρεσιών, όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση, αλλά οι φορολογικοί συντελεστές διαφέρουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως αναφέρει το Euronews Business.

Σύμφωνα με την Eurostat, ο συνολικός δείκτης φορολογίας ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ ήταν 40% το 2023, αλλά ποιες χώρες ξεχωρίζουν ως ακραίες περιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη;

Όσον αφορά την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τουρκία και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, το ποσοστό κυμαίνεται από 22,7% στην Ιρλανδία έως 45,6% στη Γαλλία.

διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του www.in.gr πατώντας εδώ

