Έρευνα ΕΝΥΠΕΚΚ: Πως ο φόρος εισοδήματος «ροκάνισε» τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών

Eνώ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα αυξήθηκε – ονομαστικά όχι πραγματικά – κατά 28% το διάστημα 2020-24, ο μέσος φόρος εισοδήματος αυξήθηκε κατά 118%, τέσσερις φορές παραπάνω.

Τα παραπάνω επισημαίνει έρευνα που παρουσιάζει η Ένωση Υπεράσπισης της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ).

Η κυβέρνηση, πιεσμένη από τις εξελίξεις, ετοιμάζεται να ανακοινώσει στη ΔΕΘ μέτρα ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών, με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά. Αρνείται ωστόσο να προχωρήσει σε τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρο που θα εξισορροπούσε εν μέρει τη διάβρωση των εισοδημάτων από τον πληθωρισμό. Αντ’αυτού προτάσσει μια «ενδιάμεση» φορολογική κλίμακα – μεταξύ των 10.000 και των 20.000 ευρώ και πιθανή αυξηση του αφορολόγητου ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.